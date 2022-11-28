В России предложили открыть в больницах магазины с товарами первой необходимости
Политика
28.11.2022 14:07
Предполагается, что в таких магазинах цены на товары не будут включать НДС.
С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, находящимся в стационарах пациентам регулярно нужны товары первой необходимости. Например, средства личной гигиены. При этом не всем родственники могут принести все необходимое, а режим больниц не позволяет пациентам выходить из медучреждения.
«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобожденные от НДС)», — цитирует текст обращения на имя главы Минздрава RT.
Читайте также: в Минздраве РФ разработают правила допуска священников в больницы.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе