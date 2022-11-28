В России предложили открыть в больницах магазины с товарами первой необходимости

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предполагается, что в таких магазинах цены на товары не будут включать НДС.

С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, находящимся в стационарах пациентам регулярно нужны товары первой необходимости. Например, средства личной гигиены. При этом не всем родственники могут принести все необходимое, а режим больниц не позволяет пациентам выходить из медучреждения.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобожденные от НДС)», — цитирует текст обращения на имя главы Минздрава RT.

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