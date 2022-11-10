Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Минздраве РФ разработают правила допуска священников в больницы

Общество
10.11.2022 14:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minzdrave-rf-razrabotayut-pravila-dopuska-svyashhennikov-v-bolnitsy
В Минздраве РФ разработают правила допуска священников в больницы

В закон «Об основе охраны здоровья» внесут поправки, позволяющие священнослужителям проходить к пациентам.

Верующие в период пандемии обращались с просьбой пригласить священника в палату, но им отказывали из-за отсутствия правил допуска. В связи с этим Минздрав предложил внести поправки, чтобы установить общие правила прохода в больницы для священнослужителей, в том числе в реанимацию и отделения интенсивной терапии. Там им предоставят условия для проведения религиозных обрядов.

Общие требования определят после принятия законопроекта. Они будут относиться только к священнослужителям религиозных организаций, прошедшим госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ.

Сейчас для священников действует общий порядок допуска и проведения религиозных обрядов, но во время пандемии были лишь единичные случаи, когда их пускали в палаты к пациентам, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: в Краснодаре казаки приняли присягу в храме Рождества Христова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях