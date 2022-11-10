В Минздраве РФ разработают правила допуска священников в больницы

В Минздраве РФ разработают правила допуска священников в больницы

В закон «Об основе охраны здоровья» внесут поправки, позволяющие священнослужителям проходить к пациентам.

Верующие в период пандемии обращались с просьбой пригласить священника в палату, но им отказывали из-за отсутствия правил допуска. В связи с этим Минздрав предложил внести поправки, чтобы установить общие правила прохода в больницы для священнослужителей, в том числе в реанимацию и отделения интенсивной терапии. Там им предоставят условия для проведения религиозных обрядов.

Общие требования определят после принятия законопроекта. Они будут относиться только к священнослужителям религиозных организаций, прошедшим госрегистрацию в соответствии с законодательством РФ.

Сейчас для священников действует общий порядок допуска и проведения религиозных обрядов, но во время пандемии были лишь единичные случаи, когда их пускали в палаты к пациентам, пишет «Коммерсантъ».

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