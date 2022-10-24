В Краснодаре казаки приняли присягу в храме Рождества Христова
Общество
24.10.2022 08:37
Об этом 23 октября рассказал настоятель православного прихода Александр Игнатов.
Члены войскового общества преклонились перед святынями и получили благословение атамана. Присяга налагает на казака обязанности служения своему Отечеству и исполнения гражданского долга.
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