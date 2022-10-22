В Краснодаре объявили победителя конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры»
Победителем стала педагог школы № 2 из Ленинградского района Татьяна Трофименко.
Она преподает ОПК на протяжении 22 лет, участвует в поисковых мероприятиях, обновлении памятников солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, и привлекает школьников к этой работе. Также преподаватель участвует в конкурсах социального проектирования.
Призерами стали учитель русского языка, литературы и ОПК школы № 2 Тихорецкого района Дарья Бедюх и учитель ОПК и кубановедения школы № 33 Кущевского района Татьяна Данилян.
«Профессиональный конкурс прошел в этом году уже в 17 раз. За это время его участниками стали более 700 педагогов. По сложившейся традиции победители и призеры участвуют в проекте «Поезд творческих идей». На выездных семинарах они делятся с коллегами лучшими практиками духовно-нравственного образования и воспитания», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.
Конкурс «Учитель года Кубани по основам православной культуры» стимулирует совершенствование форм обучения, способствует эффективному развитию системы школьного образования и внедрению в практику новых методик и подходов к преподаванию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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