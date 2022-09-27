Учитель математики из Краснодара вошла в число лауреатов конкурса «Учитель года России»

Фото t.me/elena_viktorovna_vorobeva

Итоги первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» объявили вечером 27 сентября в Тюмени.

Учитель математики из гимназии № 23 Краснодара Екатерина Щербакова вошла в число 15 лауреатов конкурса.

«Педагоги продолжат участие в конкурсных испытаниях «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». Из 15 лауреатов будет отобрано всего 5 призеров. Именно они поедут в Москву на педагогический совет с министром просвещения. Это последнее испытание заключительного этапа всероссийского конкурса педагогов, которое определит победителя», — написала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева в Telegram-канале.

Народное голосование конкурса «Учитель года России» продолжается до 29 сентября. Проголосовать можно в чат-боте Министерства просвещения в соцсети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Екатерина Щербакова уже победила в краевом конкурсе «Учитель года Кубани». Педагог с отличием окончила школу, а затем с красным дипломом факультет компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ. Свободно владеет английским языком и использует его на уроках — говорит о математике, вводит новые термины и понятия.