Краснодарский педагог участвует в профессиональном конкурсе «Учитель года России — 2022»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийский профессиональный конкурс стартует в Тюмени. В нем участвует учитель математики краснодарской гимназии № 23 Екатерина Щербакова.

Потомственная учительница уже победила в краевом конкурсе «Учитель года Кубани». Педагог с отличием окончила школу, а затем с красным дипломом факультет компьютерных технологий и прикладной математики КубГУ.

Екатерина Щербакова свободно владеет английским языком и использует его на уроках — говорит о математике, вводит новые термины и понятия. Свои разработки она представит на федеральном конкурсе «Учитель года России — 2022».

Испытания первого тура пройдут в Тюмени с 22 по 27 сентября. Участникам предстоит провести для школьников уроки по своим предметам и креативные внеурочные занятия. По итогам состязаний жюри определит 15 лауреатов. Они пройдут во второй тур. На следующем конкурсе необходимо будет провести мастер-класс и продемонстрировать собственные профессиональные техники. Также педагогам предстоит поучаствовать в пресс-конференции.

Призеры 3 октября отправятся в Москву на третий тур. На финальном испытании каждый из пятерки претендентов обсудит с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым актуальные задачи образования и предложит свои идеи по развитию.

Имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022», обладателя главного приза — большого хрустального пеликана объявят 5 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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