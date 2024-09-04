В России предложили не задавать школьникам домашнее задание в первые дни учебы

С такой идеей выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он считает, что так как между периодами — летними каникулами и учебным годом — нет никакого «мостика», то дети не могут резко перестроиться на учебу. А отмена домашнего задания в первые дни сентября поможет справиться им со стрессом, вызванным резкой сменой распорядка дня, физической и умственной активности, рациона. Если этого не сделать, то можно спровоцировать у ребят развитие депрессии, отторжение к учебе и снижение успеваемости.

Ветров уже отправил обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В документе отмечено, что данную практику можно распространить на учеников начальной и средней школы, то есть на тех, кому не предстоит в конце учебного года сдавать экзамены или поступление куда-либо, сообщает RT.

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