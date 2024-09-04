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Олимпиаду по урокам труда начнут проводить в школах России в новом учебном году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/olimpiadu-po-urokam-truda-nachnut-provodit-v-shkolah-rossii-v-novom-uchebnom-godu
Олимпиаду по урокам труда начнут проводить в школах России в новом учебном году
Олимпиаду по урокам труда начнут проводить в школах России в новом учебном году

С 1 сентября 2024 года в школы России вернулись уроки труда. На них детей будут обучать основам робототехники и конструирования, компьютерной графике, черчению и работе с беспилотниками, а также шитью, кройке и кулинарии.

Кроме того, с нового учебного года начнут проводить всероссийскую школьную олимпиады по предмету «Труд». Приказ Минпросвещения РФ уже опубликовали на официальном сайте правовых актов.

В документе сказано, что у олимпиады будет четыре профиля: «Техника, технология и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технология», «Робототехника» и «Информационная безопасность», сообщает 360.ru.

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