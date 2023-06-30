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В России предложили меры по увеличению числа младших воспитателей в детских садах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-mery-po-uvelicheniyu-chisla-mladshih-vospitatelej-v-detskih-sadah
В России предложили меры по увеличению числа младших воспитателей в детских садах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такую инициативу направила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец депутату Госдумы Яне Лантратовой.

По ее словам, анализ обращений граждан свидетельствует о нехватке младших воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях. Детский омбудсмен предложила в приоритетном порядке зачислять ребенка в детский сад, если его мама или бабушка работает в этом дошкольном учреждении младшим воспитателем.

По мнению Волынец, это поможет решить проблему неукомплектованности групп. При этом многие мамы и бабушки готовы трудоустроиться на должность младшего воспитателя при наличии подобных льгот.

«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство», — цитирует обращение Ирины Волынец RT.

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