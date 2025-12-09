В России предложили маркировать конфеты с алкоголем для запрета их продажи детям

При этом полностью приравнять алкогольные сладости к спиртным напиткам не планируют.

По информации из соцсетей стало известно, что школьники массово скупают алкогольные конфеты на маркетплейсах.

«Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним», — отметил сенатор Игорь Мурог.

По его словам, продажу конфет с алкоголем нужно строго регулировать.

«Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьезное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия», — пояснил политик.

Он добавил, что продажу энергетиков и сигарет уже ограничили, поэтому таким образом можно поступить и с интернет-торговлей.

При этом приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам политик считает недостаточно оправданным, по его мнению необходимо ввести более четкие правила.

Мурог считает, что без ограничительных мер интернет лишь подогревает интерес подростков к алкоголю в «игровой» форме.

«А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю», — цитирует политика РИА «Новости».

Читайте также: ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков предложили в России.

Подпишись, здесь всегда интересно.