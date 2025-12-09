Logo
В России предложили маркировать конфеты с алкоголем для запрета их продажи детям

Общество
В России предложили маркировать конфеты с алкоголем для запрета их продажи детям
Фото freepik.com

При этом полностью приравнять алкогольные сладости к спиртным напиткам не планируют. 

По информации из соцсетей стало известно, что школьники массово скупают алкогольные конфеты на маркетплейсах.

«Следует предусмотреть маркировку, отражающую содержание алкоголя, а также запретить продажу таких товаров несовершеннолетним», — отметил сенатор Игорь Мурог. 

По его словам, продажу конфет с алкоголем нужно строго регулировать.

«Подростки нередко не понимают, что даже пара таких сладостей способна вызвать серьезное недомогание. Чтобы предотвратить подобные случаи, стоит обязать онлайн-площадки проверять возраст покупателей при оформлении заказов на продукцию с алкоголем, включая кондитерские изделия», — пояснил политик.

Он добавил, что продажу энергетиков и сигарет уже ограничили, поэтому таким образом можно поступить и с интернет-торговлей.

При этом приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам политик считает недостаточно оправданным, по его мнению необходимо ввести более четкие правила. 

Мурог считает, что без ограничительных мер интернет лишь подогревает интерес подростков к алкоголю в «игровой» форме. 

«А ведь главная задача государства и родителей — оградить детей от незаметного приобщения к алкоголю», — цитирует политика РИА «Новости».

Читайте также: ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков предложили в России.

