В России появится ГОСТ для школьной формы
Общество
21.11.2022 11:32
Новый стандарт распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, а также свитшоты и бомберы.
До января 2023 года еще будет действовать предварительный стандарт. Первую редакцию нового ГОСТа в Роскачестве планируют подготовить к июню 2023 года, утвердить — к концу 2024.
Введение стандарта позволит оградить школьников от ношения одежды, непригодной для ежедневного использования, считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
При разработке ГОСТа ужесточат требования к способности такни впитывать влагу и пропускать воздух, чтобы материалы были безопасными для кожи. Включение стандарта в нормативные правовые акты позволит юридически идентифицировать некачественную продукцию, пишут «Известия».
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