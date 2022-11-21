В России появится ГОСТ для школьной формы

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Новый стандарт распространится на пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки, а также свитшоты и бомберы.

До января 2023 года еще будет действовать предварительный стандарт. Первую редакцию нового ГОСТа в Роскачестве планируют подготовить к июню 2023 года, утвердить — к концу 2024.

Введение стандарта позволит оградить школьников от ношения одежды, непригодной для ежедневного использования, считает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

При разработке ГОСТа ужесточат требования к способности такни впитывать влагу и пропускать воздух, чтобы материалы были безопасными для кожи. Включение стандарта в нормативные правовые акты позволит юридически идентифицировать некачественную продукцию, пишут «Известия».