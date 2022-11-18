В Краснодаре на краевом родительском собрании обсудили подготовку школьников к экзаменам

Видео канала «Кубань 24»

В онлайн-формате специалисты рассказали, как подготовиться к двум базовым экзаменам: русскому языку и математике.

Кроме того, объяснили, на что необходимо обратить внимание во время сдачи ЕГЭ.

«Все наши действия направлены на то, чтобы были комфортные условия пребывания ребенка. Чтобы ребенок, самое главное, сумел, не взирая на волнение и, может, переживания родителей, сдать государственный экзамен на тот уровень, который он обучался и поступить в заветный вуз», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

К онлайн-собранию присоединились почти 12 тыс. родителей и 13 тыс. выпускников. Они смогли задать вопросы о проведении ЕГЭ и особенностях приема в вузы. Всего в этом учебном году единый госэкзамен сдадут около 25 тыс. школьников. Определиться с предметами им нужно до 1 февраля 2023 года.