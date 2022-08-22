В России появилась возможность подать документы в суд дистанционно

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Направить документы в суд граждане смогут онлайн, без обращения с заявлением лично, либо через МФЦ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Проект подготовлен по результатам проведенного Министерством совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие». В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В ведомстве рассчитывают, что принятые меры по цифровизации процесса уменьшат издержки граждан при подаче документов в суд.