В России появилась возможность подать документы в суд дистанционно
Общество
22.08.2022 09:48
Направить документы в суд граждане смогут онлайн, без обращения с заявлением лично, либо через МФЦ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Проект подготовлен по результатам проведенного Министерством совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие». В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
В ведомстве рассчитывают, что принятые меры по цифровизации процесса уменьшат издержки граждан при подаче документов в суд.
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