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В России появилась возможность подать документы в суд дистанционно

Общество
22.08.2022 09:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-poyavilas-vozmozhnost-podat-dokumenty-v-sud-distantsionno
В России появилась возможность подать документы в суд дистанционно
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Направить документы в суд граждане смогут онлайн, без обращения с заявлением лично, либо через МФЦ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Проект подготовлен по результатам проведенного Министерством совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие». В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

В ведомстве рассчитывают, что принятые меры по цифровизации процесса уменьшат издержки граждан при подаче документов в суд.

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