В России повысили пенсии для военных

С 1 октября следующего пенсионные выплаты для военных и приравненных к ним вырастут на 4,5%. Эта мера затронет более 2,7 млн жителей России.

Решение о повышении пенсий для военных приняли депутаты Госдумы, внеся поправки в профильный закон во втором и третьем чтениях. Законопроект рассмотрели в приоритетном порядке, он входит в число бюджетообразующих.

В прошлом году пенсии военных увеличили на 19,5%, а в октябре текущего года выплаты проиндексировали на 10,5%, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

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