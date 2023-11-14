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В России повысили пенсии для военных

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-povysili-pensii-dlya-voennyh
В России повысили пенсии для военных
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С 1 октября следующего пенсионные выплаты для военных и приравненных к ним вырастут на 4,5%. Эта мера затронет более 2,7 млн жителей России.

Решение о повышении пенсий для военных приняли депутаты Госдумы, внеся поправки в профильный закон во втором и третьем чтениях. Законопроект рассмотрели в приоритетном порядке, он входит в число бюджетообразующих.

В прошлом году пенсии военных увеличили на 19,5%, а в октябре текущего года выплаты проиндексировали на 10,5%, сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Читайте также: ввести надбавку к пенсии для многодетных россиян предложили в Госдуме. Дополнительную выплату к пенсии предложили ввести для граждан старше 70 лет, у которых в течение жизни было на иждивении 3 и более детей.

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