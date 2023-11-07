Ввести надбавку к пенсии для многодетных россиян предложили в Госдуме

Дополнительную выплату к пенсии предложили ввести для граждан старше 70 лет, у которых в течение жизни было на иждивении 3 и более детей.

По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой, необходимо вводить новые меры соцподдержки населения, чтобы эффективнее решать демографические проблемы. Например, сейчас пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста или являющимся инвалидами I группы, получают двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Парламентарий предложила расширить список тех, кто имеет право на такую надбавку.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших 3 и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», — приводит текст обращения на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой RT.

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