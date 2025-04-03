В России подвели итоги Индекса качества городской среды за 2024 год

По итогам прошлого года число российских городов с благоприятной средой увеличилось до 920, рассказал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своих соцсетях.

Согласно данным на сайте Минстроя РФ, в Южном федеральном округе в 2019 году насчитывалось 16 городов с благоприятной средой, а по итогам прошлого года их число достигло 73.

«Индекс качества городской среды — очень полезный инструмент для муниципальных, региональных властей. Благодаря ему они могут определять векторы дальнейшей работы, направленной на повышение качества жизни россиян», — написал Хуснуллин в Telegram.

При расчете индекса в городах оценивали жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озелененные территории, общегородское пространство, а также общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуры.

Всего оценивалось шесть критериев: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Прирост среднего индекса качества горсреды по отношению к 2019 году составляет уже 30% (в 2024 году — 220 баллов).

«За всеми расчетами стоят конкретные парки, скверы, аллеи, набережные, общественные пространства и дворы, по которым горожане гуляют или проходят ежедневно. Общий облик конкретного города», — отметил Хуснуллин.

Комплексную программу развития городской среды в России продолжат по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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