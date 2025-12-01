В России подешевела икра сельди и подорожала икра из баклажанов

Аналитики проанализировали цены на все виды икры, которые можно найти на полках российских магазинов , и выяснили, какие из них стали дешевле по сравнению с прошлым годом.

Средний чек за полкилограмма рыбной икры варьируется в зависимости от вида продукта. Согласно выводам компании «Атол», с января по ноябрь 2025 года сильнее всего подешевели икра сельди и трески.

По данным аналитиков, икра минтая в среднем подешевела на 3% и стоит 536 рублей за 0,5 кг, стоимость икры сельди снизилась на 12% — до 576 рублей, икры трески на 10% — до 432 рублей.

Самой дорогой красной икрой стала икра кеты, она подорожала на 4% до 5 тыс. 385 рублей, цены на черную икру в среднем выросли на 8% до 32 тыс. 343 рубля. Но больше всего в цене выросла икра щуки — на 21%. Полкилограмма в среднем стоят 1 тыс. 623 рублей. Икра мойвы подорожала на 4% — до 392 рублей, а икра палтуса на 9% — до 1 тыс. 715 рублей.

В этом году подорожала имитированная икра. Чек вырос на 17%, полкилограмма продукта в среднем стоят 246 рублей.

Рост цен произошел и в сегменте овощной икры. Икра из баклажанов подорожала на 19% — до 214 рублей за 0,5 кг. При этом стоимость кабачковой икры не изменилась и составляет 145 рублей за полкилограмма, сообщает РИА «Новости».

