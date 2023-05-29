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В России планируют запустить эксперимент по дистанционной продаже вина

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-planiruyut-zapustit-eksperiment-po-distantsionnoj-prodazhe-vina
В России планируют запустить эксперимент по дистанционной продаже вина
В России планируют запустить эксперимент по дистанционной продаже вина

Для этого Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий проект, предусматривающий дистанционную торговлю вином российского производства.

Планируют, что жители России смогут покупать вино с доставкой до конкретного адреса через специальный подраздел на сайте «Почты России». Проект запустят в экспериментальном режиме в Москве и Московской области. Вино будут хранить на логистическом центре «Почты России» в Подмосковье и доставлять в течение 24 часов с момента заказа.

«Продуманы логистические цепочки доставки российских вин от производителя или торгового дома до вручения потребителю. Уже разработан и проект специализированного сайта-витрины для проведения эксперимента. В целом, можно отметить высокую готовность к началу эксперимента у оператора», — рассказал член комитета по экономической политики Госдумы Сергей Алтухов во время посещения логистического центра.

По его словам, для запуска эксперимента с вином «Почта России» подготовила современный хаб с автоматизированной сортировкой почтовых отправлений и посылок. Здесь оборудовали специальное пространство с температурным режимом для постоянного хранения вина.

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