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В Краснодарском крае весной заложили более 1 тыс. гектаров виноградников

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vesnoj-zalozhili-bolee-1-tys-gektarov-vinogradnikov
В Краснодарском крае весной заложили более 1 тыс. гектаров виноградников
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в 2023 году планируют заложить виноградники на площади не менее 1,5 тыс. га. С учетом раскорчевки около 700 га старых виноградников общая площадь к концу года составит 30,2 тыс. га.

В Темрюкском районе заложили 448,8 га, в Крымском — 272,85 га, в Анапе — 215 га. Еще 50,4 га виноградников появилось в Новокубанском районе, 10 га — в Абинском районе, 8,5 га — в Калининском районе и 2,5 га — в Успенском районе.

Всего на закладку виноградников из федерального и краевого бюджетов направили более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба минсельхоза Краснодарского края в Telegram.

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