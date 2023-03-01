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В генплане Анапы закрепили более 30 тыс. гектаров земель под виноградники

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-genplane-anapy-zakrepili-bolee-30-tys-gektarov-zemel-pod-vinogradniki
В генплане Анапы закрепили более 30 тыс. гектаров земель под виноградники

Об этом 1 марта в ходе совещания с участием руководителей агропромышленных предприятий, фермеров, научного сообщества сообщил глава Анапы Василий Швец.

«Мы зафиксировали в генплане более 30 тыс. га виноградопригодных земель, практически обнулили земельный налог для участков под развитие виноградарства. У нас открываются современные винодельни, реализуются масштабные инвестпроекты. У отрасли очень серьезные перспективы», — заявил Швец.

Сейчас на территории курорта около 4,7 тыс. га виноградников, 30% из которых молодые — их заложили в 2018-2022 годах, доложил начальник управления АПК Игорь Поляков.

«В 2022 году урожай составил 40,5 тыс. т, средняя урожайность – 120 ц/га. За 5 лет суммарный объем инвестиций в отрасль превысил 2 млрд рублей. Объем господдержки за год составил 24,2 млн рублей или 42,4 % всех субсидий, выделенных сельхозпроизводителям курорта», — цитирует Полякова пресс-служба мэрии Анапы.

Читайте также: на Кубани планируют заложить 1,5 тыс. га виноградников в 2023 году.

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