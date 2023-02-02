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На Кубани планируют заложить 1,5 тыс. га виноградников в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-planiruyut-zalozhit-1-5-tys-ga-vinogradnikov-v-2023-godu
На Кубани планируют заложить 1,5 тыс. га виноградников в 2023 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новые виноградники позволят увеличить общую площадь в крае до 30,2 тыс. га.

Заложить виноградники планируют хозяйства края. Также в 2023 году планируют раскорчевать около 700 га старых виноградников.

В 2022 году на Кубани заложили 1,825 га виноградников, общая площадь на конец года составила 29,6 тыс. га. В этом году показатель может вырасти на 2%. Виноградники закладывают преимущественно отечественными посадочными материалами, доля импортных саженцев — около 30-35%, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: впервые в истории в Краснодарском крае собрали 280 тыс. тонн винограда.

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