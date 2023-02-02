На Кубани планируют заложить 1,5 тыс. га виноградников в 2023 году

Новые виноградники позволят увеличить общую площадь в крае до 30,2 тыс. га.

Заложить виноградники планируют хозяйства края. Также в 2023 году планируют раскорчевать около 700 га старых виноградников.

В 2022 году на Кубани заложили 1,825 га виноградников, общая площадь на конец года составила 29,6 тыс. га. В этом году показатель может вырасти на 2%. Виноградники закладывают преимущественно отечественными посадочными материалами, доля импортных саженцев — около 30-35%, сообщает «Интерфакс».

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