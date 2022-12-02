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В России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-planiruyut-vvesti-vozrastnuyu-markirovku-videoigr
В России планируют ввести возрастную маркировку видеоигр
Фото unsplash.com

Сейчас игры маркируют сами издатели по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Правительство планирует внести планы по маркировке в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпроекта «Цифровая экономика».

Минэкономики РФ уже подготовило изменения в проект. Они направлены на то, чтобы не допустить распространение неподобающей информации среди детей.

«Речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI. Между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы, в дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С и VK», — пишет «Коммерсантъ».

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