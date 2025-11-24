В России планируют утвердить три новых обязательных предмета для студентов

«История России», «Основы российской государственности» и «Философия» станут обязательными для студентов при переходе на новую модель образования.

Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Мы с профессиональным сообществом ведем консультации по поводу того, какие дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро», — отметил Могилевский.

По его словам, все участники обсуждения сходятся на мнении, что это должны быть «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Их будут преподавать по единым рабочим программам. Изучать предметы студенты будут в течение первых двух лет, сообщает РИА «Новости».

