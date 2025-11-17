Опрос: в России 75% граждан с высшим образованием любят читать

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян о книгах и чтении.

По результатам исследования выяснили, что за последние 10 лет почти в 1,5 раза вырос процент россиян, которые говорят, что любят читать. Сейчас в любви к книгам признаются две трети жителей страны.

ВЦИОМ отметил, что молодые россияне говорят о любви к чтению так же часто, как и поколения постарше. При этом чаще среди опрошенных читают женщины — 73%, о любви к книгам сказали 58% мужчин. Женщины чаще читают книги по саморазвитию и психологии, мужчины — литературу по истории, науке, нон-фикшн и религиозно-философским темам.

Больше всех в России любят читать люди с высшим образованием — 75%, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга читает 81% и среди жителей городов-миллионников — 71%.

Среди опрошенных 7 из 10 человек читают книги с разной частотой, среди зумеров и миллениалов — 8 из 10. Молодые люди чаще всего читают для работы или учебы, а старшее поколение сохраняет верность художественному канону.

Наиболее распространено среди россиян еженедельное чтение. Каждый день читает каждый второй, а среди зумеров о ежедневном чтении рассказывают 7 из 10 человек.

Среди совсем не читающих каждый четвертый россиян. Чаще это мужчины, люди старшего возраста, а также те, кто предпочитает телевидение интернету, а также те, кто имеет образование на уровне среднего специального и ниже.

