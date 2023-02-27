Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В России планируют сделать дистанционным оформление инвалидности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-planiruyut-sdelat-distantsionnym-oformlenie-invalidnosti
В России планируют сделать дистанционным оформление инвалидности
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возможность ввести заочное проведение медико-социальной экспертизы рассматривают в правительстве.

По данным источника, дистанционное оформление и продление документов планируют ввести уже с июня, но могут перенести на неопределенный срок при отсутствии технической возможности.

Всего с 1 июля 2022 года для оформления инвалидности обратились 1,1 млн человек. Из них 80% выбрали заочную экспертизу.

Граждане, не согласные с решением местного бюро МСЭ, с начала лета смогут дистанционно проходить медико-социальную экспертизу и привлекать региональных и федеральных экспертов к рассмотрению ситуации.

Уже сейчас можно не посещать бюро, чтобы пройти экспертизу, — новый порядок оформления инвалидности действует с 1 июля 2022 года. При этом для взаимодействия с экспертами нужно личное присутствие. Также очный формат необходим в случаях, когда нужно применять специальное оборудования для диагностики.

Кроме того, для обжалования решения комиссии федеральными специалистами, гражданам требуется самостоятельно ехать в Москву. С июля обсудить все вопросы со специалистами можно будет дистанционно благодаря новой технической возможности. В результате принятия нового формата гражданам не придется посещать бюро МСЭ ни на одном этапе прохождения экспертизы, сообщают «Известия».

Читайте также: в Сочи все пляжи к лету оборудуют дополнительными элементами безбарьерной среды.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Кемпинг на диком пляже в Туапсинском районе «сполз» вниз из-за подвижки грунта
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  5. В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях