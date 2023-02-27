В России планируют сделать дистанционным оформление инвалидности

Возможность ввести заочное проведение медико-социальной экспертизы рассматривают в правительстве.

По данным источника, дистанционное оформление и продление документов планируют ввести уже с июня, но могут перенести на неопределенный срок при отсутствии технической возможности.

Всего с 1 июля 2022 года для оформления инвалидности обратились 1,1 млн человек. Из них 80% выбрали заочную экспертизу.

Граждане, не согласные с решением местного бюро МСЭ, с начала лета смогут дистанционно проходить медико-социальную экспертизу и привлекать региональных и федеральных экспертов к рассмотрению ситуации.

Уже сейчас можно не посещать бюро, чтобы пройти экспертизу, — новый порядок оформления инвалидности действует с 1 июля 2022 года. При этом для взаимодействия с экспертами нужно личное присутствие. Также очный формат необходим в случаях, когда нужно применять специальное оборудования для диагностики.

Кроме того, для обжалования решения комиссии федеральными специалистами, гражданам требуется самостоятельно ехать в Москву. С июля обсудить все вопросы со специалистами можно будет дистанционно благодаря новой технической возможности. В результате принятия нового формата гражданам не придется посещать бюро МСЭ ни на одном этапе прохождения экспертизы, сообщают «Известия».

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