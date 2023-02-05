В Сочи все пляжи к лету оборудуют дополнительными элементами безбарьерной среды
Минимум один из входов на пляж должен быть доступен для маломобильных граждан. Такое поручение дал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«До 1 июня пользователи пляжной территории должны получить сертификат в области обеспечения доступной среды объектов и оказываемых услуг на них. Для контроля реализации этих мероприятий будут проводиться комиссионные обследования», — сообщил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.
Минкурортов Краснодарского края выдало властям Сочи средства для покупки 40 мобильных пандусов для спуска в воду. Они будут установлены в этом году на 35 пляжах.
Обратиться по вопросам благоустройства пляжей можно по номеру горячей линии 8(928)458-14-61, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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