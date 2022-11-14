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В России планируют развивать туристические маршруты по военно-историческим местам

Общество
14.11.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-planiruyut-razvivat-turisticheskie-marshruty-po-voenno-istoricheskim-mestam
В России планируют развивать туристические маршруты по военно-историческим местам
Фото t.me/government_rus

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития и Минкультуры РФ до середины января 2023 года составить перечень турмаршрутов по военно-историческим местам.

Поручение согласовано с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили 14 ноября.

Минэкономразвития совместно с Минкультуры России, Агентством стратегических инициатив и регионами до середины января следующего года сформирует перечень турмаршрутов по местам воинской славы и информирует россиян о новых маршрутах.

«Создание туров по местам воинской славы, их популяризация позволит выполнить поручение Президента и в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей в изучение истории родного края и своей страны», — цитирует Чернышенко пресс-служба Правительства РФ в Telegram.

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