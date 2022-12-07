В России перед Новым годом могут подорожать мандарины. Виноват неурожай

На полках российских магазинов станет меньше мандаринов из Турции, Египта и Марокко. Их заменят цитрусовые из ЮАР и Южной Кореи. Сменить поставщиков пришлось из-за неурожая.

Из-за плохих погодных условий выпуск продукции в Турции, Египте и Марокко сократился в среднем на 13%. Как замена поставщиков скажется на цене мандаринов, рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

По его мнению, корейские или южноафриканские мандарины будут дороже турецких, египетских и марокканских примерно на 10%. Это связано с усложнением логистики.

«Представьте себе, что корейские мандарины поедут к нам морским транспортом до Владивостока, а потом будут распределяться по всей территории России. Если говорить про ЮАР, то это доставка морем, а потом по земле, через Европу. При сегодняшних логистических ограничениях доставить эти цитрусовые будет сложно и дорого. Оценить, насколько мандарины станут дороже, сложно, но я думаю, что процентов на 10», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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