В Краснодарский край ввезли 64 тыс. тонн мандаринов
Общество
05.12.2022 21:40
Через пункты пропуска региона в общей сложности поступило более 3 тыс. партий новогодних цитрусовых.
Абсолютный лидер по поставкам — Турция. На ее долю пришлось почти 60 тыс. т витаминных фруктов. Еще более 4 тыс. поступило из соседней Абхазии. Небольшую партию мандаринов доставили из Египта.
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