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В Краснодарский край ввезли 64 тыс. тонн мандаринов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskij-kraj-vvezli-64-tys-tonn-mandarinov
Видео канала «Кубань 24»

Через пункты пропуска региона в общей сложности поступило более 3 тыс. партий новогодних цитрусовых.

Абсолютный лидер по поставкам — Турция. На ее долю пришлось почти 60 тыс. т витаминных фруктов. Еще более 4 тыс. поступило из соседней Абхазии. Небольшую партию мандаринов доставили из Египта.

Читайте также: в Россию из Абхазии 14 ноября ввезли первые 1,5 тыс. тонн мандаринов.

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