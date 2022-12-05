В Краснодарский край ввезли 64 тыс. тонн мандаринов

Через пункты пропуска региона в общей сложности поступило более 3 тыс. партий новогодних цитрусовых.

Абсолютный лидер по поставкам — Турция. На ее долю пришлось почти 60 тыс. т витаминных фруктов. Еще более 4 тыс. поступило из соседней Абхазии. Небольшую партию мандаринов доставили из Египта.

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