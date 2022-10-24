В России пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил 24 октября. Программу льготного автокредитования расширят уже в 2022 году.

В программу добавят пенсионеров и военнослужащих.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сообщил Денис Мантуров.

Также министр добавил, что постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома. Сейчас готовят окончательные предложения в рамках текущего бюджета, сообщает РИА «Новости».

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