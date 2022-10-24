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В России пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты

Экономика
24.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-pensionery-i-voennye-smogut-poluchit-lgotnye-avtokredity
В России пенсионеры и военные смогут получить льготные автокредиты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил 24 октября. Программу льготного автокредитования расширят уже в 2022 году.

В программу добавят пенсионеров и военнослужащих.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сообщил Денис Мантуров.

Также министр добавил, что постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома. Сейчас готовят окончательные предложения в рамках текущего бюджета, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в 2023 году пенсии в России вырастут в среднем на 1 тыс. рублей.

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