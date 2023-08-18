В России парапланы и дельтапланы обяжут ставить на учет с осени 2024 года

Регистрироваться сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда массой до 115 кг будут по тем же правилам, что и легкие беспилотники.

К таким судам относятся парапланы, дельтапланы и одноместные планеры. Сейчас они регистрации не подлежат, поэтому отсутствует статистика об их количестве. При этом в 2022 году зафиксировали 16 авиапроисшествий с подобными судами.

«С 1 сентября 2024 года действие Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, будет распространено также на пилотируемые воздушные суда массой конструкции 115 кг и менее», — сообщает Минтранс РФ.

После того, как изменения вступят в силу, владельцы судов должны будут поставить их на учет в течение 60 дней.

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