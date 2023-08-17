Операторов беспилотников будут обучать в российских колледжах

В Минпросвещения РФ утвердили перечень профессий, которые готовят в учреждениях среднего профессионального образования и различных центрах.

Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, в утвержденный перечень вошли 5 тыс. 110 профессий, должностей и служащих.

«В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гражданские дроны станут основой новой отрасли экономики в России. Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в РФ до 2030 года.