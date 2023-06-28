Гражданские дроны станут основой новой отрасли экономики в России

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в РФ до 2030 года.

В распоряжении указывается, что следует опираться на опыт использования беспилотников. Так, они позволили, к примеру, сократить сроки инспекции состояния энергосетей в 5 раз.

«Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в 8 раз. В картографии и кадастре использование беспилотников уменьшило стоимость комплексных работ на 20%. В сфере экологического контроля БАС позволяют выявлять в 4 раза больше нарушений при том же штате инспекторов», — сказано в документе.

Наибольшие перспективы применения дронов имеются в сельском хозяйстве, строительном надзоре, а также создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Кроме того, были утверждены пять наиболее важных направлений развития беспилотной авиации. Так, первое — стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе направление — разработки и серийное производство подобных систем, а также создание крупных производственных центров, которые обеспечивают внедрение новых технологий при создании дронов. Третье — развитие инфраструктуры, которое включает в себя строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертое — подготовка кадров для беспилотной авиации. Последнее — фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Уже в этом году запустят работу по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. В следующем году планируется старт разработки учебных модулей и основных курсов обучения по БАС, чтобы сформировать кадровый резерв. Потом эти компоненты внедрят в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. В прошлом году президент поручил правительству разработать стратегию развития беспилотной авиации. Реализация этой стратегии позволит открыть предприятия, которые будут заниматься не только финальной сборкой, но и выпуском материалов и комплектующих, а также подготовкой программных решений.

Помимо этого, завершается формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем, который станет главным управленческим механизмом реализации утвержденной стратегии, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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