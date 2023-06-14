Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство России

Президент России Владимир Путин поставил задачу интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны.

Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем поручено принять меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ. При этом кабмину следует рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в той части, которая касается систем обслуживания навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению БПЛА.

Также кабмину поручено принять меры, чтобы стимулировать использование отечественных цифровых платформ и решений в области подготовки кадров, проектирования, производства, сертификации, эксплуатации беспилотных авиасистем и контроля за их использованием, сообщает ТАСС.

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