В Краснодарском крае производители беспилотников смогут получить гранты на разработку

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 июня на совещании о развитии производства беспилотных летательных аппаратов рассказал о новых краевых мерах поддержки.

Вениамин Кондратьев отметил, что регион может нарастить выпуск беспилотников и продукции электронной промышленности. По словам губернатора, власти готовы поддерживать это важнейшее стратегическое направление.

«В этом году предусмотрели гранты на разработку опытных образцов летательных аппаратов и продукции электронной промышленности — до 2,5 млн рублей на образец. Сегодня Кубань — единственный регион, который дает такие компенсации», — отметил глава региона.

Научно-производственного предприятия «МВС» запустило конвейерное производство беспилотника, который был признал лучшим на Всероссийском конкурсе передовых методик производства. Сейчас предприятие развивается в сфере беспилотной авиации в связи с потребностями оборонной промышленности.

«В течение 9 месяцев активно разрабатываем различные модели аппаратов, модернизируем и совершенствуем существующие. Сейчас производим востребованные дроны-камикадзе, в начале августа можем начать отгрузку», — сообщил учредитель предприятия «МВС» Александр Фомин.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что на Кубани необходимо развивать промышленные и IT-кластеры, а также формировать новые сегменты российского ИТ-рынка. По словам главы региона, производство беспилотных летательных аппаратов — одно из направлений, в котором Кубань имеет конкурентное преимущество.

Власти края совместно с одним из научно-производственных предприятий планируют открыть первый в крае ИТ-парк, в котором объединят бизнес-инкубатор и дата-центр ИТ-проектов, а также сформируют площадку для подготовки молодых специалистов.

Выпускающие продукцию для нужд специальной военной операции кубанские предприятия могут воспользоваться региональными мерами поддержки. Предприятиям финансируют до трети затрат на создание и развитие импортозамещающих производств. Производители могут получить льготные займы краевого Фонда развития промышленности в размере от 5 до 200 млн рублей по ставкам от 0,1% до 4% годовых и другие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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