Кондратьев принял участие в испытаниях новых моделей беспилотников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 июня вместе с военнослужащими на одном из полигонов ознакомился с опытными образцами беспилотников разный модификаций, которые разработали на Кубани.

Представители трех компаний-разработчиков продемонстрировали способности новых моделей. Были представлены более 10 опытных образцов разведывательных, ударных и штурмовых беспилотников, а также дронов-камикадзе. Производители рассказали о преимуществах своих образцов, военнослужащие оценили и опробовали возможности беспилотников на полигоне.

По словам Вениамина Кондратьева, кубанские производители сделали большой шаг в выпуске современных БПЛА. Кубанские образцы востребованы и применяются для решения задач специальной военной операции.

«Краснодарский край уже вышел на серийное производство. Сегодня совместно с военнослужащими выберем лучшие модели для доработки и дальнейших испытаний в боевых условиях», — добавил губернатор.

Вениамин Кондратьев предложил разработчикам рассмотреть возможность сотрудничества с предприятиями по выпуску комплектующих и компонентов для производства.

Разрабатывать опытные образы беспилотников на Кубани начали в конце прошлого года по инициативе Вениамин Кондратьева. Губернатор посещал цеха, где собирают беспилотники, принимал участие в испытаниях моделей. Военнослужащие высоко оценили разработки кубанских конструкторов. Дроны прошли проверку в боевых условиях. В итоге собранные на Кубани беспилотники начали поставлять в подразделения Минобороны РФ и Росгвардии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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