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Беспилотник кубанской IT-компании признан лучшим на Всероссийском конкурсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-kubanskoj-it-kompanii-priznan-luchshim-na-vserossijskom-konkurse
Беспилотник кубанской IT-компании признан лучшим на Всероссийском конкурсе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Команда научно-производственного предприятия «МВС» одержала победу на Всероссийском конкурсе передовых методик производства и эксплуатации малых беспилотных воздушных судов.

В конкурсе участвовали 18 российских производителей беспилотников. Команды заявили тактико-технические характеристики и возможности представленных аппаратов. На специализированном полигоне беспилотники проверили на управляемость и дальность полета, их оценивали по конструкторским и эксплуатационным решениям.

По словам руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального, Кубань сегодня участвует в формировании новых сегментов российского ИТ-рынка.

«И развитие серийного производства новейших беспилотников – одно из направлений, где у нас есть конкурентное преимущество», — отметил глава ведомства.

Кубанское научно-производственного предприятия «МВС» представило на конкурс новый беспилотник «Оса», который во время испытаний по техническим характеристикам превзошел аппараты других конструкторов.

«Аппарат может применяться для фиксации нарушений правил дорожного движения, в сельском хозяйстве, геодезических изысканиях. Работали над этой моделью полгода, сейчас запускаем серийное производство», — рассказал учредитель предприятия Александр Фомин.

В рамках конкурса провели мастер-классы по применению беспилотников. Специалистов наградили в индивидуальных номинациях. Лучшие модели представили потенциальным заказчикам.

Конкурс организован в рамках поручений президента РФ, его целью является создание условий для увеличения производства беспилотников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: серийное производство беспилотников запускают в Краснодарском крае.

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