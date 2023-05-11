Кондратьев: серийное производство беспилотников запускают в Краснодарском крае

Об этом глава региона Вениамин Кондратьев заявил 11 мая в ходе встречи с учредителем научно-производственного предприятия Александром Фоминым.

Губернатор осмотрел цеха, в которых собирают системы видеонаблюдения, аккумуляторы, беспилотные летательные аппараты и платы управления.

«Разработанные модели беспилотников уже успешно прошли испытания в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Первые опытные образцы собирали вручную. Теперь вы переходите на серийное производство. Беспилотные летательные аппараты востребованы на рынке. Мы готовы и дальше вас поддерживать, это важно для экономики всего края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Беспилотники в первую очередь необходимы для военнослужащих, но их также можно использовать для фиксации нарушений ПДД и в сельском хозяйстве, отметил глава Кубани.

По словам учредителя предприятия Александра Фомина, сейчас организация запускает конвейерное производство беспилотников.

«Мы разработали несколько изделий и те, что показали свою эффективность по итогам испытаний, начинаем производить серийно. Готовы обеспечивать техникой нужды силовых ведомств страны в необходимом количестве», — сказал Фомин.

Предприятие уже передало первую партию беспилотников подразделениям Росгвардии и Минобороны РФ, еще 50 аппаратов планируют выпустить до конца мая. Также на предприятии параллельно обучают операторов БПЛА.

Сейчас компания создает более 70 комплексов, из них три массово используют в России. Единственные в стране БПЛА для фиксации нарушений правил дорожного движения без экипажа ДПС здесь выпускают с 2020 года.

Чтобы развивать направление, администрация края вместе с предприятием планирует открыть первый в крае IT-парк в 2025 году. Площадка объединит дата-центр IT-проектов и бизнес-инкубатор.

Предприятия, которые выпускают продукцию для нужд спецоперации, могут воспользоваться региональной поддержки. Среди них — льготные займы от 5 до 200 млн рублей краевого Фонда развития промышленности по ставкам от 0,1% до 4% годовых и до 30% компенсации затрат на создание и развитие импортозамещающих производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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