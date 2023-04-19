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Почти на треть увеличили объем отгружаемой промышленной продукции в Новороссийске

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-na-tret-uvelichili-obem-otgruzhaemoj-promyshlennoj-produktsii-v-novorossijske
Почти на треть увеличили объем отгружаемой промышленной продукции в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске на Совете по промышленности и предпринимательству подвели итоги работы промпроизводств за 2022 год.

По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько, промышленность региона показала уверенный рост. Индекс промышленного производства составил 100,8%, объем отгрузки промышленной продукции собственного производства — 464,2 млрд рублей. Это на 11,6% больше, чем годом ранее. Он также отметил, что на предприятия Новороссийска приходится значительная доля отгрузки.

«Город вновь вошел в тройку лидеров в рейтинге муниципальных образований по этому показателю. Объем отгрузки новороссийскими промпредприятиями превысил 59,6 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в 2021 году», — сказал Дмитрий Хмелько.

Министр промышленной политики Краснодарского края поблагодарил администрацию Новороссийска и руководителей предприятий за проделанную работу.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о том, что объем налоговых поступлений от промышленных предприятий в консолидированный бюджет Кубани вырос в 1,4 раза. Также в Новороссийске планируют до конца 2030 года увеличить долю промышленности в экономике города с 11,3% до 14,2%.

Дмитрий Хмелько рассказал о действующей в регионе программе поддержки промышленников: возмещение части затрат на обеспечение и развитие производственной деятельности, создание импортозамещающих производств, льготные займы краевого Фонда развития промышленности, бесплатное продвижение кубанской промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: размер льготных займов Фонда развития промышленности увеличат в два раза на Кубани.

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