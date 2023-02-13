В России опять предложили вернуть переход на летнее и зимнее время

Проект федерального закона предлагает снять ранее введенный запрет на сезонный перевод времени и закрепить переход на летнее время. Законопроект направили на заключение Правительства РФ 13 февраля.

В пояснительной записке к документу отмечается, что введенное 21 июля 2014 года несменяемое зимнее время негативно отразилось на большей части жителей России.

«Реализация данного федерального закона привела к существенному сокращению (от 16% до 58% в зависимости от региона) эффективно используемого населением светлого вечернего времени суток в период с 18:00 до 23:00», — говорится в пояснительной записке.

Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры российской истории Самарского университета Михаил Матвеев сообщил, что необходимость летнего времени подтверждается множеством обращений россиян. В качестве примера он привел выдержки из письма жителя Калининграда.

«В административных центрах субъектов России средний солнечный полдень в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября не должен наступать ранее 13:10 местного времени. При таком раскладе закат в самые длинные дни года не будет раньше 22:00 (в среднем по стране), а восход не будет раньше 4:30 утра. В настоящее время только 12 регионов удовлетворяют этому требованию. Это Приморский край, Пермский край, Кемеровская область — Кузбасс, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Оренбургская область, Томская область, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Новосибирская область, Сахалинская область), остальные 73 субъекта — нет», — цитирует письмо Матвеев в Telegram.

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