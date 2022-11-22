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В России обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ

Общество
22.11.2022 07:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-obmanutyh-dolshhikov-osvobodyat-ot-uplaty-ndfl
В России обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Законопроект предлагает в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости. В случае его принятия поправки будут внесены в ст. 17 ч. 2 Налогового кодекса РФ.

По словам авторов документа, с концепцией законопроекта согласны в правовом управлении Госдумы и в правительстве. В правовом управлении указали на то, что из НДФЛ в том числе формируются федеральный и региональные бюджеты. Поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность». В правительстве предложили уточнить, что налоговую льготу регионы будут предоставлять при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федерального бюджета.

Ко второму чтению законопроекта подготовят поправки, уточняющие источники выпадающих доходов бюджетов. Законопроект может быть принят уже в декабре, пишут «Известия».

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