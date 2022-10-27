На решение проблем дольщиков в Краснодарском крае выделили еще 1,5 млрд рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Расходы регионального бюджета увеличили на очередной сессии депутатов ЗСК.

«На решение проблем дольщиков дополнительно выделили 1,5 млрд рублей. Люди годами ждут свои квартиры. В 2023 году мы должны полностью закрыть эту проблему и навсегда перелистнуть не самую позитивную страницу истории края», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выделенные из регионального бюджета средства позволяют привлекать федеральные средства для решения проблем обманутых дольщиков. Им достраивают дома или выплачивают компенсации.

По словам губернатора, сейчас на Кубани восстанавливают права обманутых дольщиков по 73 проблемных объектам. Общая сумма взносов на эти цели с 2019 года составляет уже более 4 млрд рублей.

Помимо этого, из казны региона дополнительно выделили в дорожный фонд Кубани 1,7 млрд рублей. Его объем в 2022 году составит 48,4 млрд рублей. Это на 30% выше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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