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В России не выявили случаев заболевания новым видом генипавируса

Общество
09.08.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-ne-vyyavili-sluchaev-zabolevaniya-novym-vidom-genipavirusa
В России не выявили случаев заболевания новым видом генипавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Роспотребнадзора, на 9 августа в России не выявили случаев инфицирования новым видом генипавируса — LayV.

Риск завоза инфекции расценивается как низкий, а возможность передачи вируса от человека к человеку не доказана и маловероятна. Поэтому риск распространения болезни на территории России практически отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре.

Во время отдыха за границей россиянам советуют соблюдать общие правила гигиены. Вирус передается человеку от животных, поэтому во время посещения других стран следует воздержаться от контактов с местными зверями, не употреблять пищу, в качестве которой возникают сомнения.

Генипавирус обнаружили в 2018 году в Китае. Вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань, сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре заявили, что при необходимости тест-систему на новую инфекцию смогут разработать в кратчайшие сроки.

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