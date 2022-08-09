В России не выявили случаев заболевания новым видом генипавируса
По данным Роспотребнадзора, на 9 августа в России не выявили случаев инфицирования новым видом генипавируса — LayV.
Риск завоза инфекции расценивается как низкий, а возможность передачи вируса от человека к человеку не доказана и маловероятна. Поэтому риск распространения болезни на территории России практически отсутствует, заверили в Роспотребнадзоре.
Во время отдыха за границей россиянам советуют соблюдать общие правила гигиены. Вирус передается человеку от животных, поэтому во время посещения других стран следует воздержаться от контактов с местными зверями, не употреблять пищу, в качестве которой возникают сомнения.
Генипавирус обнаружили в 2018 году в Китае. Вирус выявили у 35 человек в провинциях Шаньдун и Хэнань, сообщает ТАСС.
В Роспотребнадзоре заявили, что при необходимости тест-систему на новую инфекцию смогут разработать в кратчайшие сроки.
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