Роспотребнадзор опроверг информацию о планах вернуть антиковидные ограничения
Общество
28.07.2022 18:11
В соцсетях появилась информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести в стране коронавирусные ограничения, в том числе обязательный масочный режим.
«Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что сейчас в РФ наблюдают рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения новых подвидов штамма «Омикрон». Однако, по оценкам специалистов, вызванное ими заболевание протекает не так тяжело.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения личных мер гигиены и ревакцинации от COVID-19 каждые 6 месяцев, сообщает RT.
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