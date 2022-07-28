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Роспотребнадзор опроверг информацию о планах вернуть антиковидные ограничения

Общество
28.07.2022 18:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-oproverg-informatsiyu-o-planah-vernut-antikovidnye-ogranicheniya
Роспотребнадзор опроверг информацию о планах вернуть антиковидные ограничения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В соцсетях появилась информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести в стране коронавирусные ограничения, в том числе обязательный масочный режим.

«Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что сейчас в РФ наблюдают рост заболеваемости коронавирусом из-за распространения новых подвидов штамма «Омикрон». Однако, по оценкам специалистов, вызванное ими заболевание протекает не так тяжело.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения личных мер гигиены и ревакцинации от COVID-19 каждые 6 месяцев, сообщает RT.

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