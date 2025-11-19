В России не сдавшие ГИА 9-классники смогут бесплатно освоить рабочую профессию

Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании 19 ноября приняли соответствующий закон. Он начнет действовать с 1 января 2026 года.

Согласно документу, школьники, получившие неудовлетворительные оценки или не сдавшие Государственную итоговую аттестацию вовремя, получают право бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки на рабочие специальности и должности служащих. По мнению авторов нововведения, это даст ученикам возможность одновременно получить востребованную профессию и подготовиться к повторной сдаче экзаменов.

Уточняется, что власти субъектов РФ самостоятельно определят перечень доступных профессий и образовательные организации, где будет проводиться такое обучение. Его оплату обеспечат региональные бюджеты.

По словам депутата Никиты Чаплина, закон призван помочь в ситуации, когда подростки теряют целый год впустую при неудаче на экзаменах после 9-го класса.

«Этот законопроект решает эту проблему, давая регионам право предоставить альтернативу — возможность бесплатно получить востребованную профессию, не прерывая образовательный процесс», — прокомментировал Чаплин.

При этом парламентарий отметил добровольный характер нововведения — право выбора остается за учащимся и его семьей. Все документы о квалификации по итогам обучения будут официальными, пишет «Парламентская газета».

Читайте также: эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.