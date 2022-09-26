В России нашли способ снизить летальность и сократить время пребывания в реанимации на 30%

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

Ученые Сеченовского университета внедрили систему искусственного интеллекта «Цифровое рабочее место анестезиолога и цифровая реанимация».

«Благодаря инновации увеличится эффективность использования дорогостоящего оборудования и лекарственных средств, поднимется качество медицинской помощи. Ожидается, что система снизит летальность и сократит среднее время пребывания в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) на 20-30%», — сообщает пресс-служба университета.

Один из компонентов системы — инструмент, который поддерживает принятие врачебных решений. Он работает на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Он сможет предугадывать риски пациентов, лежащих в реанимации. Таким образом, медики смогут вовремя среагировать на угрозу жизни и избежать тяжелых последствий.

Кроме того, система призвана снизить нагрузку на медперсонал в реанимационных отделениях, сообщает ТАСС.

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