В Краснодарском крае планируют построить медицинский промышленный парк
Об этом стало известно на питч-сессии «Технологическое партнерство — материалы и компоненты» в рамках седьмого форума «Биотехмед» в Сочи.
По словам замруководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаила Дорожкова, в регионе успешно работают более 10 выпускающих лекарства и средства медицинского назначения предприятий. Кубань обладает сильной научно-образовательной базой вузов.
В Краснодаре создают медицинский кластер. Он станет крупнейшим профильным центром Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Также власти Кубани рассматривают возможность создания медицинского промышленного парка.
«Определили потенциальную площадку на территории второй очереди Восточной промышленной зоны в Краснодаре. К тому же, в этом районе уже проектируют первый в крае технопарк радиоэлектронной промышленности, который также может стать технологической базой для создания электронного медоборудования», — добавил замруководителя ведомства.
В регионе введены и действуют меры господдержки для производителей продукции медицинского назначения — субсидирование, льготное заемное финансирование, налоговые преференции. В планах запустить механизм офсетных контрактов в сфере закупок медицинских материалов и компонентов. Данный механизм позволяет обеспечить предприятиям гарантированный сбыт продукции на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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