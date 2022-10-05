В России на год продлили действие упрощенного подтверждения пригодности стройматериалов

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Упрощенный порядок подтверждения пригодности новых стройматериалов будет действовать до конца 2023 года. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Это позволит быстрее начать торговлю товаром и уменьшить риск дефицита стройматериалов на рынке. Срок подтверждения пригодности материалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней.

Для подтверждения качества стройматериалов, ввозимых в РФ из-за границы, органы надзора продолжат учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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