В России на год продлили действие упрощенного подтверждения пригодности стройматериалов
Экономика
05.10.2022 09:43
Упрощенный порядок подтверждения пригодности новых стройматериалов будет действовать до конца 2023 года. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Это позволит быстрее начать торговлю товаром и уменьшить риск дефицита стройматериалов на рынке. Срок подтверждения пригодности материалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней.
Для подтверждения качества стройматериалов, ввозимых в РФ из-за границы, органы надзора продолжат учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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