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В России на год продлили действие упрощенного подтверждения пригодности стройматериалов

Экономика
05.10.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-na-god-prodlili-dejstvie-uproshhennogo-podtverzhdeniya-prigodnosti-strojmaterialov
В России на год продлили действие упрощенного подтверждения пригодности стройматериалов
Фото philippartmo0, pixabay.com

Упрощенный порядок подтверждения пригодности новых стройматериалов будет действовать до конца 2023 года. Постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Это позволит быстрее начать торговлю товаром и уменьшить риск дефицита стройматериалов на рынке. Срок подтверждения пригодности материалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней.

Для подтверждения качества стройматериалов, ввозимых в РФ из-за границы, органы надзора продолжат учитывать результаты испытаний, проведенных в зарубежных лабораториях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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