В России могут запретить WhatsApp из-за новой функции создания каналов

Позицию по работе мессенджера WhatsApp в России могут пересмотреть из-за расширения его функций.

WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов, в которых будет распространяться информация. Предположительно, пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления на интересующие темы.

В связи с этим позиция властей по работе мессенджера, принадлежащего Meta*, может быть пересмотрена.

«Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — написал первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram.

При блокировке продуктов Meta для мессенджера WhatsApp было сделано исключение, так как он был приложением для коммуникации, а не средством размещения информации, сообщает ТАСС.

*Meta —признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России соцсетями Facebook и Instagram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев ранее заявил о том, что отток из WhatsApp госкомпаний и чиновников никак не связан с какими-то административными ограничениями. По его словам, это вопрос конкуренции.