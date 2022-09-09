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В России могут ввести налоговую льготу на сдающиеся студентам квартиры

Экономика
09.09.2022 07:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-vvesti-nalogovuyu-lgotu-na-sdayushhiesya-studentam-kvartiry
В России могут ввести налоговую льготу на сдающиеся студентам квартиры
Фото pexels.com

Соответствующее предложение направили на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Василий Власов. В своем обращении он отметил, что поиск жилья — одна из главных проблем иногородних студентов.

Он напомнил, что мест в общежитиях вузов на всех не хватает. Единственной альтернативой в этом случае остается аренда квартиры. Особенно это актуально для студентов, обучающихся на коммерческой основе.

Собственники квартир часто предпочитают сдавать жилье не студентам, а работающим людям со стабильным доходом. При сдаче квартиры собственник обязан платить 13% налога с этих доходов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы. Освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — цитирует обращение депутата RT.

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