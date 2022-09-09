В России могут ввести налоговую льготу на сдающиеся студентам квартиры
Соответствующее предложение направили на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы Василий Власов. В своем обращении он отметил, что поиск жилья — одна из главных проблем иногородних студентов.
Он напомнил, что мест в общежитиях вузов на всех не хватает. Единственной альтернативой в этом случае остается аренда квартиры. Особенно это актуально для студентов, обучающихся на коммерческой основе.
Собственники квартир часто предпочитают сдавать жилье не студентам, а работающим людям со стабильным доходом. При сдаче квартиры собственник обязан платить 13% налога с этих доходов.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы. Освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — цитирует обращение депутата RT.
Читайте также: в Сочи начали выдавать льготные транспортные карты для школьников и студентов.
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Польша, Эстония, Латвия и Литва с 19 сентября закроют въезд для жителей России
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- ФК «Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Ленини
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?